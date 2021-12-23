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23.12.2021 09:59
Рубрика: Происшествия

На Сахалине откачивают топливо с севшего на мель сухогруза

Текст: Дина Непомнящая

Чтобы предотвратить утечку топлива с сухогруза Xing Yuan, севшего на мель у побережья Сахалина, спасатели начали заранее откачивать его с судна.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области
На Сахалине с севшего на мель сухогруза эвакуировали моряков

"Основную его часть сняли, это более 100 кубометров - порядка 80 кубометров мазута, около 20 кубометров дизтоплива и около пяти кубометров масла. Сдаем топливо утилизирующей компании", - сообщили "Интерфаксу" в областном филиале ФГБУ "Морспасслужба".

После этого сухогруз можно будет снять с мели и утилизировать. Но такое решение должен принять владелец.

Напомним, что судно село на мель неподалеку от города Холмска 6 декабря. На борту находились 12 человек - граждане Китая. Экипаж эвакуировали на следующий день.

Как рассказал агенству представитель МИД РФ в Южно-Сахалинске Владимир Носов, до 21 декабря иностранцы жили в местной гостинице, находясь на карантине по COVID-19. Коронавирус у них обнаружен не был. Заботу о китайских моряках вяла на себя "Сахалинская морская агентская компания". Сейчас ее представители обратились в МИД, с просьбой о содействии в отправке экипажа сухогруза за родину. Ситуация осложняется почти полным отсутствием авиасообщения России с КНР. Лишь изредка китайская сторона выполняет чартерные рейсы. Поэтому, чтобы вернуть моряков домой потребуется время.

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