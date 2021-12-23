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23.12.2021 07:21
Рубрика: Экономика

Рейс Москва-Якутск сел в Хабаровске из-за мороза и тумана

Текст: Александр Филимоненко

Из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения рейс Москва-Якутск ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

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"Boeing 767 авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва-Якутск, планирует посадку в аэропорту Хабаровск, как на запасном, ввиду неблагоприятных метеоусловий Якутска", - говорится в сообщении официального Telegram-канала международного аэропорта Хабаровск.

Сегодня температура воздуха в столице Республики Саха опустилась до минус 47 градусов, из-за плотного тумана видимость составляет около 200 метров.

Рейс прибыл в Хабаровск в 13:03. Время вылета в Якутск ориентировочно в 14:25, уточнили в справочной службе аэропорта.

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