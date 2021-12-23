Рейс Москва-Якутск сел в Хабаровске из-за мороза и тумана

Из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения рейс Москва-Якутск ушел на запасной аэродром в Хабаровск, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"Boeing 767 авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва-Якутск, планирует посадку в аэропорту Хабаровск, как на запасном, ввиду неблагоприятных метеоусловий Якутска", - говорится в сообщении официального Telegram-канала международного аэропорта Хабаровск.

Сегодня температура воздуха в столице Республики Саха опустилась до минус 47 градусов, из-за плотного тумана видимость составляет около 200 метров.

Рейс прибыл в Хабаровск в 13:03. Время вылета в Якутск ориентировочно в 14:25, уточнили в справочной службе аэропорта.