В Приморье возле нацпарка «Земля леопарда» возник крупный пожар

У границ национального парка "Земля леопарда" потушили первый за эту зиму крупный пожар, сообщил "РГ" специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Государственные инспекторы старались не допустить проникновение пламени на охраняемую территорию. Ситуацию осложняло полное отсутствие снега в этой части нацпарка.

Распространению возгорания способствовал сильный ветер и сухая трава. Огонь создавал угрозу "Гамовскому" кластерному участку национального парка. Он не проник на его территорию, но пострадало несколько сотен сопредельных гектаров. Причиной возгорания мог стать поджог.

"В нашей работе настал период контрастов. Северная и центральная части нацпарка покрыты снегом, из-за наста организовываем подкормку для копытных, а всего в 100 километрах, у границ южной части, полыхает пожар. Здесь все сухо, - рассказывает Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по охране территории.

Специалисты не исключают появление новых источников возгораний этой зимой, особенно с наступлением новогодних праздников - в том числе из-за многочисленных салютов, фейерверков.

По всей территории национального парка возведено 270 километров минерализованных полос - преград для распространения огня. Они и помогли в борьбе с первым зимним пожаром этого года.