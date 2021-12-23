В Приморье врача осудили за смерть студента-медика

Советский районный суд Владивостока приговорил врача клинической больницы №2 к условному сроку лишения свободы, сообщает "Интерфакс". Из-за его ошибки умер студент-медик.

Доктор признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).

Врач не госпитализировал попавшего в ДТП студента Тихоокеанского государственного медуниверситета. Молодой человек получил в аварии травмы и обратился за помощью из-за острых болей в животе. Хирург ограничился наружным осмотром и ультразвуковым исследованием, и направил пациента для амбулаторного наблюдения по месту жительства. А через два дня студент умер в общежитии. У него была опасная травма, которую доктор не увидел.

Врач в суде вину не признал. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Он также лишен права заниматься врачебной деятельностью.