В Улан-Удэ открыли пункты временного размещения после аварии на ТЭЦ

В Улан-Удэ подготовили десять пунктов временного размещения для жильцов домов с ограниченным теплоснабжением после пожара на ТЭЦ-1, сообщили в оперштабе.

ПВРы организованы на базах гостиниц в Октябрьском районе, левобережной стороны, Восточного, Загорска, которые находятся не в зоне ЧС. Пункты могут принять 400 человек. В первую очередь подготовлены места для жителей ста домов с системой отопления верхнего розлива.

- Для организации переселения подключаем спасателей, волонтеров. Прежде всего обратим внимание на дома, где живут ветераны, пожилые, многодетные семьи, - сказал начальник управления по ЧС администрации города Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

В мэрии уточнили, что сейчас в наличии 400 тепловых приборов. Еще тысяча нагревателей в магазинах, с которыми есть договоренность о выдаче товара под гарантийное письмо.

Напомним, пожар на ТЭЦ-1 возник ранним утром 23 декабря, после короткого замыкания кабельных линий. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пострадавших нет. В Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Прокуратура республики начала проверку по факту ЧП.

В городе открыта "горячая линия" для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Всю информацию по отключению тепло- и водоснабжения можно получить по телефонам Единой дежурной диспетчерской службы города: (3012) 21-36-65, 21-29-72.