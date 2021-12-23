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23.12.2021 06:05
Рубрика: Происшествия

Задержанного в Приамурье иностранца осудили за содействие терроризму

Текст: Сергей Набивачев

Суд приговорил задержанного в Амурской области иностранца к 12 годам лишения свободы за пропаганду деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

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Иностранного гражданина задержали в июле прошлого года. Он призывал к насильственным вооруженным действиям, оправдывал радикальные взгляды и пытался создать в Приамурье экстремистскую ячейку.

"Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с содержанием в течение первых четырех лет в тюрьме, с лишением права выхода в сеть "Интернет" сроком на три года", - цитирует ТАСС сообщение УФСБ России по Амурской области.

Дело иностранца рассматривал 1-й Восточный окружной суд в Хабаровске. Приговор уже вступил в законную силу.

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