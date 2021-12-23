В Саранске на самосвальном заводе произошел пожар

В Саранске ликвидирован пожар на заводе автосамосвалов. В ходе ЧП никто не пострадал.

Как сообщили МЧС по Республике Мордовия, сигнал о возгорании на предприятии поступил в 12.15. Пожару был присвоен второй ранг. Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что горит пристрой к цеху, где расположены раздевалки и подсобные помещения. Здание практически не эксплуатировалось.

В 13.16 минут пламя удалось локализовать. А в 13.31 сотрудники МЧС доложили о ликвидации пожара. Площадь, пострадавшая от огня, составила 150 квадратных метров.

Причина произошедшего устанавливается.