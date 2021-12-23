В Саранске на самосвальном заводе произошел пожар

Новости

Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы 15:43
Шойгу дал старт в армии благотворительной акции "Елка желаний" 15:40
Италия закроет все пушные фермы 15:30
Путин обсудит новую программу по науке 15:23
Владимир Путин ответил на вопрос о долгах "Роснано" 15:19
На Кубани ударят морозы до минус 22 градусов 15:15
Путин заявил об отсутствии планов сделать Байкал федеральной территорией 15:14
Путин пообещал помочь с решением проблемы больницы в Бурятии 15:13
Владимир Путин проверит финансирование для Мамаева кургана 15:09
Путин назвал недостаточным уровень интеграции России и Беларуси 15:04
Путин высказался о создании центра экзопротезирования в Волгограде 14:52
Путин выступил адвокатом Деда Мороза 14:48
В Томске обвиняемого в поджоге "Ленты" заключили под стражу 14:46
На военных полигонах стали использовать современные мишени 14:41
Путин призвал менять отношение к мусороперерабатывающим заводам 14:27
Путин объяснил, почему "Газпром" прекратил поставки через "Ямал - Европу" 14:25
Оправданный экс-глава Раменского района вернется на скамью подсудимых 14:21
Путин: Россия кажется Западу слишком большой, этим объясняется давление 14:20
Цены на газ в Европе снизились более чем на 20% 14:03
Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь 13:59
Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе 13:36
Путин объяснил высокую смертность от коронавируса 13:32
Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт 13:31
Сторонники Порошенко обвинили Зеленского в госизмене 13:21
Путин назвал число повторно заболевших коронавирусом - один процент 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 15:32
Рубрика: Происшествия

В Саранске на самосвальном заводе произошел пожар

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Республике Мордовия Фото: Пресс-служба управления МЧС по Республике Мордовия
Фото: Пресс-служба управления МЧС по Республике Мордовия

В Саранске ликвидирован пожар на заводе автосамосвалов. В ходе ЧП никто не пострадал.

Фото: Зорикто Дагбаев/ РИА Новости
СК возбудил дело после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Как сообщили МЧС по Республике Мордовия, сигнал о возгорании на предприятии поступил в 12.15. Пожару был присвоен второй ранг. Прибывшие на место происшествия огнеборцы увидели, что горит пристрой к цеху, где расположены раздевалки и подсобные помещения. Здание практически не эксплуатировалось.

В 13.16 минут пламя удалось локализовать. А в 13.31 сотрудники МЧС доложили о ликвидации пожара. Площадь, пострадавшая от огня, составила 150 квадратных метров.

Причина произошедшего устанавливается.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин ответил на вопрос о пытках в местах лишения свободы
Путин - о том, когда Россия выйдет на необходимый уровень коллективного иммунитета
"Нафтогаз" заявил об истощении украинских месторождений на 80%
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов