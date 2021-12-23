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23.12.2021 15:46
Рубрика: Происшествия

В Саратове уволили водителя, высадившего беременную из маршрутки

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове перевозчик уволил водителя автобуса, который высадил беременную пассажирку.

Фото: Андрей Иглов/ РИА Новости
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Ранее в одной из социальных сетей местная жительница Саратова пожаловалась на хамство водителя маршрута №3, который с нецензурной руганью "чуть ли не вытолкал" ее из салона. В маршрутке не работал терминал, а наличных для оплаты у пассажирки не оказалось. В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что в ходе проверки жалобы пассажирки, этот факт подтвердился.

- Перевозчиком было принято решение о расторжении с водителем трудового договора, - рассказал заместитель министра Иван Козаченко.

По его словам, по жалобе на высадку из другого автобуса ребенка при сходных обстоятельствах проводится проверка.

В свою очередь в областном управлении СК сообщили, что сотрудники этого ведомства проверяют информацию, что водитель маршрута №284 высадил в Энгельсе девочку, у которой не оказалось наличных для оплаты проезда, а терминал в автобусе не работал.

Между тем накануне жители Саратова и Энгельса сообщали о ряде случаев, когда водители высаживали пассажиров, в том числе детей, у которых при себе не оказалось наличных. Водители требовали, чтобы дети покинули салон, хотя на улице стоял мороз.

В администрации столицы региона подтвердили, что терминалы из-за сбоя в платежной системе оператора в этот день не работали на всех автобусах.

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