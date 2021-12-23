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23.12.2021 18:28
Рубрика: Власть

На Ставрополье до 20 января отменили QR-коды о вакцинации

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

На территории Ставропольского края временно отменили обязательное наличие QR-кодов о вакцинации при посещении общественных мест. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров 23 декабря. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации региона.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Постановляю приостановить на период с 24 декабря 2021 года по 20 января 2022 года включительно действие подпункта 2.2 постановления Губернатора Ставропольского края "О комплексе ограничительных мер и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского края", - говорится в тексте документа.

Таким образом, жителям и гостям региона можно не предъявлять QR-коды при посещении музеев, кинотеатров, предприятий общепита, спортивных объектов, МФЦ, салонов красоты и ряда других объектов.

С 21 января 2022 года все действовавшие в регионе правила посещения общественных мест заработают вновь.

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