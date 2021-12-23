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23.12.2021 11:29
Рубрика: Происшествия

На Кубани члена экстремистской организации осудили на семь лет

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Кубани, который обвинялся в участии в экстремистской организации и пропаганде ее идей. Мужчина действовал на территории двух районов - Апшеронского и Белореченского, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

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Подсудимый пропагандировал среди своих знакомых мусульман идеи международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", которое согласно решению Верховного Суда Российской Федерации признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена. Житель региона предлагал к прочтению запрещенную на территории РФ литературу, являющуюся письменным источником идеологии международного религиозного объединения, а также проводил религиозные обряды, отметили в пресс-службе судов региона.

В Апшеронском и Белореченском районе мужчина проводил обучающие занятия-проповеди и лекции на основе запрещенной литературы, но его действия привлекли внимание сотрудников УФСБ по Южному военному округу.

Свою вину подсудимый не признал и заявил, что не знал о запрете на территории России деятельности религиозной организации. Однако в суде доказательства сочли достаточными: фигуранта приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

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