"Россети Кубань" развивают сети для новых потребителей в Адыгейском энергорайоне

Энергетики Адыгейского филиала компании "Россети Кубань" с начала 2021 года построили и реконструировали 40 распределительных подстанций общей мощностью более 5,5 МВА и проложили 32 километра воздушных линий электропередачи.

Выполненные мероприятия повысили качество энергоснабжения потребителей в Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском и Красногвардейский районах Республики Адыгея, а также в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края.

Современные комплектные трансформаторные подстанции имеют высокие технические и эксплуатационные характеристики, отвечают актуальным требованиям безопасности.

При строительстве воздушных линий электропередачи энергетики применили самонесущий изолированный провод (СИП), имеющий ряд преимуществ: его использование существенно снижает риск электротравматизма, СИП устойчив к коррозии, гололедообразованию и механическим повреждениям, обладает низкой аэродинамичностью, что исключает схлестывание проводов во время сильных ветровых нагрузок.

С начала 2021 года энергетики Адыгейского филиала "Россети Кубань" обеспечили технологическое присоединение и увеличение мощности для более двух тысяч потребителей, приняли 2,7 тысячи заявок, обеспечили 32 мегаватта мощности подключенным потребителям.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"