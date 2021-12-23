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23.12.2021 20:48
Рубрика: Происшествия

В Астраханской области при пожаре в частном доме погибли два человека

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области два человека погибли во время пожара в частном доме. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
При пожаре в центре Нижнего Новгорода погиб человек

Как сообщают РИА Новости, трагедия произошла в населенном пункте Красный Яр. По неизвестной причине загорелся один из частных домов на улице Братской. Площадь возгорания составила около 50 метров.

После тушения пожара в здании были обнаружены тела двух человек. Личности и причины смерти погибших устанавливаются.

На месте ЧП работает пожарно-испытательная лаборатория МЧС и правоохранительные органы.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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