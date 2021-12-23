Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 17 декабря 2021 года № 447 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания на 2022 год"

Новости

Львова-Белова рассказала о возвращении российских детей из Сирии 23:16
Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "СИБУРа" 23:09
Около 476 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 23:06
В Москве после крупного ДТП с автобусом в больницу попали шесть человек 22:30
"Дженоа" ведет переговоры о покупке Алексея Миранчука 22:13
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали первую фотографию своей дочери 21:39
"Ньюкасл" намерен приобрести Азмуна 21:38
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на ЧР в Питере 21:30
Гинцбург объяснил, в чем главная опасность “омикрона” для России 21:03
Захарова: Надеемся, что Киев выполнит свои обязательства по прекращению огня 20:55
Псаки: США готовы к переговорам с Россией по безопасности в начале января 20:43
Министр Чекунков объяснил, почему во Владивостоке дорогое жилье 20:28
Тульские власти временно отменили QR-коды для общепита 20:07
Владимир Путин про обещания НАТО: Нас надули 19:43
Стало известно, когда планируется закончить объединение ПФР и ФСС 19:21
Chevrolet привезет в Россию обновленный Traverse. Подробности 18:58
На Украине заявили об угрозе раздела страны Польшей, Венгрией и Румынией 18:56
В Москве в ДТП с автобусом ранены 10 человек 18:56
Япония заинтересована в новом морском маршруте на Дальний Восток 18:46
В Москве четыре человека ранены в крупном ДТП с автобусом 18:45
Пушилин заявил об угрозе применения Украиной химоружия в Донбассе 18:45
Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧР, превысив мировой рекорд 18:43
В Крыму и Севастополе построят более 80 вышек мобильной связи 18:43
Суд арестовал второго подозреваемого в избиении фигуриста Соловьева 18:20
"Спартак" и ЦСКА сыграют в РПЛ 26 февраля 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
23 декабря 2021 г.

Постановление правительства Республики Северная Осетия - Алания от 17 декабря 2021 года № 447 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания на 2022 год:

в расчете на душу населения - 11 389 руб.;

для трудоспособного населения - 12 414 руб.;

для пенсионеров - 9 795 руб.;

для детей - 11 281 руб.

2. Министерству труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим, группам населения Республики Северная Осетия-Алания на 2022 год, установленной настоящим постановлением,

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12 августа 2021 года № 257 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Северная Осетия-Алания на 2022 год".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания Б.Джанаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией