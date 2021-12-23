Постановление правительства Саратовской области от 22 декабря 2021 года № 1130-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующее изменение:
пункт 7 после слов "(каждой из ее частей)" дополнить словами "или ревакцинации".
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин
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