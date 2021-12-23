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23.12.2021,  
11:06
Текст:  Светлана Цыганкова

Стратеги в небе: опубликовано видео ко Дню дальней авиации

В Сети появилось видео, приуроченное ко Дню дальней авиации. Можно понаблюдать, в каких непростых условиях работают летчики - при любой погоде и в любое время суток.

Фото: РИА Новости/Минобороны РФ
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Дальняя авиация берет начало от эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец". Это первое в мире соединение тяжелых бомбардировщиков, создание которого было утверждено 23 декабря 1914 года. Сегодня дальняя авиация - часть стратегических ядерных сил ВКС России. На вооружении стоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в нынешнем году экипажи дальней авиации участвовали в совместном стратегическом учении "Запад-2021", российско-узбекском учении, учениях с Северным и Тихоокеанским флотами. Они провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами ВВС Народной освободительной армии Китая.

Это патрулирование было нелегким, приходилось продолжительное время лететь над водной территорией, с пересечением государственной границы и полетом над КНР. Кроме того, летчики неоднократно выполняли задачи по патрулированию воздушного пространства Беларуси.

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