Умер культовый кубинский певец Висенте Фелью

17 декабря на 75-м году жизни в Гаване скончался Винсенте Фелью, певец, гитарист и автор песен, пользовавшийся огромными авторитетом и популярностью в среде революционной латиноамериканской молодежи.

В 70-х Фелью стал одним из лидеров движения Nueva trova, зародившегося на Кубе в конце XIX века и получившего развитие в 40-х на базе филини - романтического шансона.

Участники Nueva trova продолжили и освежили традиции, делая это с оглядкой на Дилана, "битлов" и бразильскую тропикалию.

Как передает El Plural, Фелью скончался от сердечного приступа накануне своего очередного концерта.

Винсенте Фелью Миранда родился 11 ноября 1947-го в Гаване. Музыкой начал серьезно заниматься под влиянием отца. Первую песню написал в 1964-м, первую официальную пластинку выпустил в 1978-м. Сочинял музыку для театра и ТВ, руководил культурным центром, был музыкальным редактором на национальном телевидении, работал на радио.