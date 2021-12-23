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Умер режиссер "Следствие ведут Знатоки", актер Василий Давидчук

Новости
    23.12.2021, 12:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончался советский, российский режиссер и актер, педагог Василий Давидчук. Василий Иванович умер в возрасте 78 лет. Причина смерти кинематографиста не называется.

Давидчук родился 15 сентября 1943 года. В 1961-м поступил в ГИТИС имени Луначарского (ныне - Российский университет театрального искусства) на актерский факультет, который закончил в 1965-м. После работал актером в Московском драматическом театре Всероссийского театрального общества. В 1966-м пришел на телевидение, сначала - ассистентом режиссера, затем работал вторым режиссером, а с 1971-го - режиссером-постановщиком литературно-драматической редакции Центрального телевидения. Окончил Высшие режиссерские курсы Министерства культуры РСФСР при ГИТИСе.

В 1981-м на Международном кинофестивале в Софии, в Болгарии, в рамках Всемирного биеннале архитектуры за фильм "Архитекторы - Олимпиаде-80" Давидчук получил приз "За достижение в области режиссуры".1983-м на ХI Международном фестивале "Золотой ларец" в Пловдиве - приз за фильм "Операция на сердце".

С 2001 по 2018 год Василий Давидчук преподавал в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Давидчук - автор более ста фильмов, телеспектаклей, документальных картин. Среди них - "Диспетчер слушает", "Джентльмены, которым не провезло", "Осенних дней очарованье", "Дело №20" ("Бумеранг") культового детективного сериала "Следствие ведут Знатоки", сериал "Территория", фильм-спектакль 1991 года "Рудольфио" - с Ириной Климовой и Дмитрием Брусникиным.

Как актер снялся в историческом сериале "Сибирь" в 76-м и социальной драме с Ириной Альферовой и Аристархом Ливановым "Право на выбор".

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