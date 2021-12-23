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В Москве найден мертвым автор песни "Прорвемся, опера!" Синявский

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    23.12.2021, 14:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Ушел из жизни советский, российский актер, детский писатель и автор песен Петр Синявский. Как передает РЕН ТВ, тело 78-летнего артиста было найдено в его квартире в Москве 22 декабря. Уточнено, что смерть Синявского наступила по естественным причинам.

Петр Алексеевич Синявский родился 9 февраля 1943 года в городе Сим Челябинской области, где его родители находились в эвакуации. В том же году семья вернулась в Москву. Работал музыкантом в оркестре, стихи начал поздно - в 40 лет. Выпустил несколько десятков книг для детей.

В 70-80-е годы вместе с композиторами Песковым, Хромушиным, Кадомцевым и другими написал множество песен для Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения - "Лесной марш", "Мой щенок", "Первый вальс", "Родная песенка", "Самый лучший дом". Песни Синявского звучат в мультфильмах "Солдатская сказка", "Жил был Саушкин", сериалах "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей", "Московская сага", "Козленок в молоке", других. В "Козленке" снялся как актер.

Писал сценарии и песни для детской телепередачи "Кварьете Веселая квампания", выходившей на ОРТ в 1995-1998 годах.

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