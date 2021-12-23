Владимир Путин наградил орденом Дружбы бывшего посла Кубы в России

Президент России Владимир Путин наградил бывшего посла Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталя орденом Дружбы за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами.

Вручение награды послом РФ на Кубе Андреем Гуськовым состоялось в торжественной обстановке в российской дипломатической миссии в Гаване. Херардо Пеньяльвер Порталь имеет заслуги в укреплении сотрудничества между народами России и Кубы, говорится в указе о награждении, который цитирует ТАСС.

Бывший посол после завершения миссии в Москве в этом году был назначен заместителем министра иностранных дел Кубы. Так Гавана оценила его работу на дипломатическом поприще в Москве. А 20 декабря президент Кубы Мигель Диас-Канель подписал указ о назначении Херардо Пеньяльвера Порталя первым заместителем министра иностранных дел Республики Куба. Он сменил Марселино Медина Гонсалеса, который занимал эту должность в течение последних 12 лет.

Felicito a @GerardoPPortal, nuevo Viceministro Primero de Relaciones Exteriores.



Éxitos a @MMedina_Glez en sus nuevas funciones en el servicio externo, a quien felicito por meritorio compromiso, dedicación y resultados como Viceministro Primero de @CubaMINREX en últimos 12 años. pic.twitter.com/jXzxdh0wTM — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 21, 2021

Херардо Пеньяльвер Порталь имеет степень в области международных политических отношений и занимал различные должности в министерстве иностранных дел Кубы и на дипломатической службе, включая должности генерального директора министерства иностранных дел, а также посла в Германии и России. На момент своего назначения он занимал пост заместителя министра иностранных дел. В 2018 и 2020 годах Херардо Пеньяльвер Порталь, приложивший немало усилий для укрепления дружественных отношений между Москвой и Гаваной, дал несколько интервью "РГ", отрывки из которых мы приводим.

Поздравления от "Российской газеты"!

Прямая речь

Херардо Пеньяльвер Порталь, первый заместитель главы МИД Кубы - "РГ", 2020 год

О сотрудничестве между Москвой и Гаваной

- Дипломатические, политические, экономические и культурные отношения между нашими двумя странами, основанные на взаимном уважении, солидарности и глубокой дружбе, в последнее время переживают динамичное возрождение и укрепление. Россия и Куба продолжают укреплять свое экономическое сотрудничество и стратегическое партнерство. Обе стороны систематически и плодотворно работают над укреплением сотрудничества в стратегических секторах социально-экономического развития Кубы, несмотря на сложную международную обстановку как в политическом, так и в экономическом плане.

Об отношении Фиделя Кастро к нашей стране

- Исторический лидер кубинской Революции Фидель Кастро во время визита в СССР в 1963 году заявил в своем выступлении, что для иностранных гостей и посетителей СССР есть неприступная крепость. Он отметил, что сплочённость советского народа, совершенная организация государства и экономики наполняли всех восхищением, и подчеркнул, что все эти качества сделали советское общество сильнее. По его словам, оно было в состоянии решать самые сложные задачи и выполнить самые трудные обязанности, благодаря духу авторитета, который наблюдался в каждом советском мужчине и женщине. Фидель высоко ценил отношения с вашей страной и испытывал огромное восхищение и любовь к вашему народу. За революционные заслуги Фидель был награжден Золотой медалью и Орденом Ленина, и это звание Героя Советского Союза, было честью, редко оказываемой иностранцу.

О лидере Кубинской революции

- Фидель научил нас тому, что не стоит создавать культ человека, нужно отдавать себя служению благородным идеям. Когда мы, кубинцы, вспоминаем Фиделя, то реально видим то, что он сделал. Мы наблюдаем это каждый день в наших школах, в университетах. В наших бесплатных системе образования, системе здравоохранения. Достижениях в области науки и техники. Фиделя нет физически среди нас, но его наследие всегда с нами.

О России и своих задачах

- Я чувствую себя в Москве очень комфортно. Мне здесь легко и приятно работать. Все люди, с которыми общаешься, знают о Кубе. Те россияне, которым сейчас 50-60-70 лет, хорошо знакомы с историей революции, жизнью нашей страны. Одну из главных своих задач лично я вижу в том, чтобы новое молодое поколение россиян тоже узнало о Кубе. Не только о том, что у нас есть прекрасные пляжи, солнце. Узнали то, что Куба, хотя и находится далеко, в почти 10 тысячах километров от России, продолжает являться островом Свободы. То, что она также близка России, как и десятилетия назад. И все это надо показать новому российскому поколению. Многие молодые россияне, например, не знают, что Куба направила по программе безвозмездной помощи на работу примерно в 70 неразвитых стран мира около 50 тысяч профессионалов, врачей, инженеров, ученых. Об этом не напишут западные СМИ.