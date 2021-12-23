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23 декабря 2021 г.

Закон Владимирской области от 23 декабря 2021 года № 143-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Дата подписания 23 декабря 2021 г.
Опубликован 23 декабря 2021 г.

Принят Законодательным Собранием области 17 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области в сумме 19 938 142,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 175 614,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области в сумме 19 938 142,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2023 год в сумме 21 029 918,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22 274 412,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2023 год в сумме 21 029 918,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22 274 412,0 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону, на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Установить на 2022 год нормированный страховой запас территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области, формируемый для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования, в размере 3 651 912,1 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6

1. Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области по статье расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)" по видам медицинской помощи осуществляется:

1) в части стационарной медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара, с применением коэффициентов подуровня в пределах, устанавливаемых на федеральном уровне средних значений и границ коэффициентов уровня (подуровня) оказания медицинской помощи;

2) в части амбулаторной и скорой медицинской помощи с применением устанавливаемых на территории области дифференцированных подушевых нормативов финансирования в сочетании с едиными тарифами на оплату медицинской помощи в разрезе уровней её оказания, рассчитываемых в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н.

2. Значения коэффициентов подуровня оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационаров и дифференцированных подушевых нормативов финансирования амбулаторной и скорой медицинской помощи рассчитываются с учетом потребности медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Владимирской области, в расходах, предусмотренных частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Статья 7

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования во Владимирской области, в размере 1 % от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Владимирской облаем А.А.Авдеев



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