Второй сезон "Ведьмака" набрал 142 миллиона часов просмотров

Второй сезон "Ведьмака", вышедший на Netflix в минувшие выходные, показал хороший старт. Только в первые три дня число просмотров сериала составила 142 миллиона часов, сообщает The Wrap.

С таким показателем "Ведьмак" обогнал испанский сериал "Бумажный дом", который имеет на стриминге 55 миллионов часов просмотров. В списке "только на английском" сериал с Генри Кавиллом занял две верхние строчки - поклонники стали пересматривать и первый сезон (он набрал 49 миллионов часов за три дня).

В списке топ-10 популярных проектов по России "Ведьмак" в данный момент занимает первое место. На втором месте - "Бумажный дом", далее - "Игра в кальмара".

Фэнтези-сериал "Ведьмак" основан на одноименной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Сюжет разворачивается в вымышленном мире и повествует о приключениях Геральта, охотника на нечисть. Первый сезон вышел в декабре 2019 года.