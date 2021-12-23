Вышел русский трейлер нового фильма Франсуа Озона - с Софи Марсо

На YouTube представлен русский трейлер драмы "Все прошло хорошо" (Tout s'est bien passé) - новой ленты непростого режиссера Франсуа Озона ("Крысятник", "Криминальные любовники").

В центре истории две сестры (их сыграли Софи Марсо и Жеральдин Пайя), жизнь которых переворачивается, когда 85-летний отец женщин (Андре Дюссолье) попадает в больницу после инсульта, став частично парализованным. И далее неожиданная и шокирующая просьба старика ставит его дочерей перед сложным выбором.

"Все прошло хорошо" - экранизация одноименного автобиографического романа Эмманюэль Бернейм, соавтора фильмов Озона "Бассейн", "Рики", "Под песком" и "5х2".

Драма была в числе номинантом на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского МКФ этого года.

Прокат в России - с 20 января.