Новости

У российского сериала "Зёма" появится новогодний спин-офф 17:00
Третий "Человек-паук" вошел в десятку лучших фильмов по версии IMDb 16:56
В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов 16:00
Вышел русский трейлер нового фильма Франсуа Озона - с Софи Марсо 15:52
Киану Ривз рассказал, о чем договорился с главой Marvel Кевином Файги 15:40

Вышел второй трейлер экранизации Uncharted

Новости
    23.12.2021, 20:27
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Кинокомпания Sony выпустила второй трейлер картины "Анчартед: на картах не значится".

В свежем ролике Том Холланд в роли Нейтана Дрейка, судя по всему, еще не до конца вышел из образа Человека-паука - он экстремально скачет по высоким сооружениям и эпично вываливается из самолета в воздухе, а в конце видео Виктор "Салли" Салливан в исполнении Марка Уолберга становится канонично усатым.

Несколько настораживает, что в финале трейлера вместо даты премьеры обозначена размытая формулировка "Скоро в кино". Ранее старт проката был запланирован на 10 февраля 2022 года.

Новости

Вышел трейлер новогодней серии "Вампиров средней полосы" с Галкиным 15:36
Второй сезон "Ведьмака" набрал 142 миллиона часов просмотров 15:04
В Москве найден мертвым автор песни "Прорвемся, опера!" Синявский 14:31
Вышел тизер "Соника 2" в стиле "Матрицы" 12:35
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в сериале "Бэтгерл" 11:59
Во вселенной "Джона Уика" появились Нео и Агент Смит из "Матрицы" 11:15
HBO показал видеоролик с главными новинками 2022 года 10:56
⧣ фантастика
Фото: www.kinopoisk.ru
Премьеру "Джона Уика 4" отодвинули почти на год 10:50
Вышел тизер продолжения "Доктора Стрэнджа" на русском языке 10:19
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года 22.12.2021
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел новый тизер "Трагедии Макбета" Джоэла Коэна 22.12.2021
Первый русский тизер приквела "Ведьмака" вызвал возмущение зрителей 22.12.2021
Умерла актриса "Анны Карениной" и "Собаки Баскервилей" Сэлли Энн Хоус 22.12.2021