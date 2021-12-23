Вышел второй трейлер экранизации Uncharted

Кинокомпания Sony выпустила второй трейлер картины "Анчартед: на картах не значится".

В свежем ролике Том Холланд в роли Нейтана Дрейка, судя по всему, еще не до конца вышел из образа Человека-паука - он экстремально скачет по высоким сооружениям и эпично вываливается из самолета в воздухе, а в конце видео Виктор "Салли" Салливан в исполнении Марка Уолберга становится канонично усатым.

Несколько настораживает, что в финале трейлера вместо даты премьеры обозначена размытая формулировка "Скоро в кино". Ранее старт проката был запланирован на 10 февраля 2022 года.