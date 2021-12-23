Постановление правительства Ярославской области от 23 декабря 2021 года № 933-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.1:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

"- допуск посетителей при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, или сертификата о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании COVID-19 (далее - сертификат о перенесенном заболевании), или полученного не ранее чем за 48 часов Отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, предъявляемого лицами, имеющими справку из медицинской организации о наличии медицинских противопоказаний к профилактической прививке против COVID-19 (далее - отрицательный ПЦР-тест для лиц, имеющих медицинский отвод), либо с загрузкой объекта не более 30 процентов от единовременной пропускной способности;";

- в абзаце третьем слова "или сертификата о перенесенном заболевании" заменить словами ", или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод".

1.1.2. В абзаце втором подпункта 1.4, абзаце третьем подпункта 1.9, абзаце втором подпункта 1.10, абзаце третьем подпункта 1.11, абзаце втором подпункта 1.13, абзаце втором подпункта 1.14, абзаце втором подпункта 1.15 слова "или сертификата о перенесенном заболевании" заменить словами ", или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод,",

1.1.3. В абзаце третьем подпункта 1.6, абзаце третьем подпункта 1.16 слова "или сертификата о перенесенном заболевании" заменить словами ", или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод".

1.2. В абзаце втором пункта 3 слова "или сертификата о перенесенном заболевании" заменить словами ", или сертификата о перенесенном заболевании, или отрицательного ПЦР-теста для лиц, имеющих медицинский отвод",

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области Р.А.Колесов







