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24.12.2021 08:24
Рубрика: Экономика

Центры занятости будут помогать с трудоустройством в другие регионы

Текст: Елена Манукиян
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Найти работу в другом регионе можно будет через Центры занятости, которые также будут помогать соискателям и членам их семей в переезде на постоянное место жительства в другую местность. Законопроект об этом одобрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Отмечается, что это позволит государству оказывать поддержку в трудоустройстве большему числу граждан, а также сократить число незанятых россиян. При этом регионы наделят правом утверждать перечень профессий, на которые работники не смогут привлекаться в другие местности, если такие специалисты востребованы на их территории.

По данным Роструда, только в первые пять месяцев этого года за содействием в поиске подходящей работы обратились 1,6 млн человек, 71,5 тысяч из которых выразили желание работать за пределами своего региона.

Трудоустройство по всей стране через Центры занятости стало возможным благодаря тому, что они стали работать на единой цифровой платформе "Работа в России". Это позволило им обмениваться данными между собой, планировать привлечение трудовых ресурсов, анализировать ситуацию на рынке труда. Кроме того, большинство услуг в центрах занятости граждане уже могут получать дистанционно через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте "Работа в России".

Экономика Работа Занятость Правительство Аппарат Правительства Рынок труда

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