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24.12.2021,  
10:45
Текст:  Антон Валагин

"Деривация-ПВО" получит снаряды для борьбы с мини-дронами

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В боекомплект самоходного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" войдут снаряды с программируемым подрывом, эффективные в том числе и для перехвата миниатюрных целей.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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- Применение такого боеприпаса позволит поражать микро- и мини-беспилотники - например, квадрокоптеры типа "Фантом-4", - одной-двумя короткими очередями, - рассказал в интервью "Красной звезде" командующий войсковой ПВО армии России генерал-лейтенант Александр Леонов.

Также "умные" снаряды позволят поражать противника в укрытии.

- Система управления зенитного артиллерийского комплекса рассчитывает время подрыва так, чтобы он произошел в точке упреждения на траектории полета воздушной цели, за углом здания, над окопом и так далее, - объяснил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

ЗАК "Деривация-ПВО" разработан для замены в войсках устаревших комплексов ПВО "Шилка" и ЗУ-23.

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