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24.12.2021,  
13:34
Текст:  Алексей Брусилов

Дорогой спектакль: смог ли Javelin пробить башню Т-64Б на Украине

Во время недавних показных пусков американского противотанкового комплекса FGM-148 Javelin украинские военные для демонстрации хороших результатов прибегли к грубым манипуляциям.

Так, средства массовой информации Украины стали писать о поражении "российского танка". На самом деле мишенью послужила странная конструкция в виде пустого корпуса списанного бронетранспортера БТР-80, на котором закрепили башню от подбитого и явно взорвавшегося или сгоревшего старого танка Т-64Б. Кстати, боевые машины этого типа в разных вариантах в настоящее время являются основными именно в сухопутных войсках Украины.

К крыше башни были приварены решетчатые экраны, однако, как видно по обнародованным изображениям, этот "козырек" закрепили на тонких металлических прутиках на непозволительно малой высоте от брони, что дискредитирует всю суть этой демонстрации. Если бы так было в реальности, то командир и наводчик-оператор просто не имели бы возможности занимать и покидать свои рабочие места.

Сама демонстрация мощи ПТРК Javelin началась с конфуза: первая "высокоточная" ракета то ли из-за плохой подготовки оператора, то ли из-за какой-то технической неисправности не нашла цель и разорвалась в удалении от нее.

Второй пуск вроде бы оказался точным, но и здесь есть вопросы. Да, произошло разрушение части экрана, но в реальности кроме него у всех танков имеется еще динамическая защита, которая должна была внести свой вклад в размазывание двигающейся кумулятивной струи, но организаторы этого "эксперимента" почему-то о ней забыли.

Фото: Zastava arms Zastava oružje / youtube.com
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Также интересно, по какой причине постеснялись продемонстрировать входное отверстие в крыше? Везде фигурирует пробитие в корме, но по своему виду оно является очень старым и, по всей видимости, именно из-за него несколько лет назад погиб танк, с которого заимствовали башню. Поэтому можно предположить, что ракета просто разрушилась без какого-либо особого эффекта.

В целом, если беспристрастно оценивать показанное, то вместо профессионализма расчета и высокой эффективности американского комплекса FGM-148 Javelin мы увидели плохо поставленный спектакль стоимостью около 500 тысяч долларов.

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