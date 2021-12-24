Ильхам Алиев - авторитетный политик мирового рейтинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев - один из именитых политиков в современном мире. Его называют национальным героем Азербайджана, опытнейшим и талантливым руководителем, который уже почти двадцать лет руководит государством: под его началом страна последовательно набирает силу и вес на мировой арене. Продолжая дело своего отца, дальновидного политика Гейдара Алиева, нынешний президент прикладывает все усилия, чтобы вывести Азербайджан в число авторитетных мировых держав.

За последние десятилетия экономика страны выросла более чем в три раза, были разработаны и осуществлены многочисленные инфраструктурные проекты в самых разных отраслях. Отдельно надо отметить успешную борьбу с бедностью. Когда говорят об этом, то обычно приводят в пример Китай, однако и Азербайджану есть чем гордиться - страна вошла в группу государств со средневысоким уровнем дохода, наблюдается устойчивый демографический рост.

Благодаря достижениям последних десятилетий Азербайджан набирает вес на международной арене. Баку инициирует крупные экономические и инфраструктурные проекты на Южном Кавказе и прилегающих регионах. А благодаря успешному развитию нефтедобычи Азербайджан стал одним из партнеров в достижении мировой энергетической безопасности.

В феврале 2021 года президент Алиев подписал стратегический план развития "Азербайджан 2030", в котором утверждены национальные приоритеты социально-экономического развития страны. По распоряжению главы государства к данной задаче привлечены самые разные ведомства, институты и научные центры, представители бизнеса и общества. Опираясь на этот план, Азербайджан сможет уверенно решать стоящие перед ним задачи.

В стратегическом плане учтено, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть будет падать, поэтому Азербайджану уже сегодня нужно диверсифицировать экономику и находить новые, несырьевые направления развития. Речь идет о технологических инновациях, внедрении ноу-хау в промышленности, современных методов в сельское хозяйство, ставке на модернизацию информационного и транспортного секторов. А банковские реформы должны обеспечить приток инвестиций и кредитов по низким ставкам в различные отрасли экономики. В частности, очень перспективными считаются цветная и черная металлургия, текстильная и швейная промышленность, фармацевтическая отрасль и фармабиопродукция, а также огромный потенциал бальнеологического и курортного туризма.

Надо отметить, что промышленность Азербайджана, согласно плану, должна быть выведена на так называемый уровень "индустрия 4.0", что позволит товарам, произведенным в республике, быть конкурентоспособными на самых разных рынках.

Новая концепция развития учитывает, в том числе, и печальный опыт пандемии коронавируса, показавший необходимость солидарности самых разных сил перед лицом общей угрозы. Также опыт борьбы с новым вирусом дал понять, что стране необходимы крупномасштабные реформы, которые позволят противостоять опасностям в будущем. Как отметил бывший глава Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, президент Алиев сыграл большую роль в борьбе с пандемией COVID-19 в мире, выступая с различными инициативами и подчеркивая необходимость обеспечения равных возможностей в доступе к вакцинации для всех стран и народов. "Эти гуманные инициативы свидетельствуют о высоком чувстве ответственности президента Ильхама Алиева за всех людей в мире, в особенности за тех, кто не может получить доступ к вакцинации из-за экономических ограничений", - подчеркнул аль-Тувейджри.

Новая стратегия предусматривает наряду с закреплением на традиционных рынках, таких как Россия и страны ЕАЭС-СНГ, активное продвижение на рынки Китая, стран Персидского Залива, Ближнего Востока и Северной Африки, а кроме того - в направлении Восточной Европы.

Под руководством Ильхама Алиева Баку успешно развивает связи с Москвой на всех уровнях. Базируясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 1997 года и Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве 2008 года, страны сотрудничают на принципах равноправия и добрососедства, подкрепленных вековыми традициями дружбы и взаимного уважения. А создание международного транспортного коридора "Север - Юг", существенная часть которого проходит по территории Азербайджана, еще больше укрепит контакты Баку и Москвы.

Также благодаря политике президента Алиева в Азербайджане большой поддержкой пользуется русский язык на уровнях от начальной школы до высшего образования. А российские деятели культуры всегда желанные гости в этой стране, как и азербайджанские - в России. Отрадна и другая данность: в Азербайджане не возникает. трений в отношениях между азербайджанцами и этническими русскими.

Во многом это стало возможным благодаря прекрасным отношениям между лидерами двух стран. Именно Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву принадлежит ведущая роль в развитии контактов между двумя странами.

Под руководством Гейдара и Ильхама Алиевых Азербайджан, находившийся в начале 1990-х годов в глубоком кризисе, смог эффективно распорядиться своими ресурсами, доходы от которых служат государству и народу. Политическая и экономическая модели современного Азербайджана доказали свою устойчивость, выдержав различные испытания.

Сегодня, 24 декабря, президенту Ильхаму Алиеву исполняется 60 лет, из них последние почти два десятилетия он руководит Азербайджаном, принимая на себя всю тяжесть этой сложнейшей и крайне ответственной работы. Его заслуги невозможно переоценить. Азербайджан развивается и стоит на пороге реформ, которые сделают эту солнечную страну еще прекраснее.