Постановление правительства Кировской области от 23 декабря 2021 года № 722-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В абзаце втором подпункта 1.2.1.3.16 подпункта 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 слова "в интервале с 06:00 до 23:00" заменить словами "в интервале с 06:00 до 03:00".

1.2. В подпункте 1.2.3.5 подпункта 1.2.3:

1.2.1. В подпункте 1.2.3.5.2:

1.2.1.1. В абзаце первом слова "в интервале с 06:00 до 23:00" заменить словами "в интервале с 06:00 до 03:00".

1.2.1.2. В абзаце третьем слова "в период с 23:00 до 06:00" заменить словами "в период с 03:00 до 06:00".

1.2.2. Подпункт 1.2.3.5.3 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







