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24 декабря 2021 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 декабря 2021 года № 949 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Краснодарском крае на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ, "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" и на основании Федерального закона от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Краснодарском крае на 2022 год:

в расчете на душу населения - 12 148 рублей;

для трудоспособного населения - 13 241 рубль;

для пенсионеров - 10 447 рублей;

для детей - 11 784 рубля.

2. Отменить постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 сентября 2021 г. № 593 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Краснодарском крае на 2022 год".

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и действует по 31 декабря 2022 г.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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