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24.12.2021 13:43
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Vlada покажут на автосалоне в Токио

Текст: Михаил Азнавуров

Российский дилерский холдинг Sumotori представит на международном автосалоне в Токио в январе 2022 года доработанную специально для Японии модификацию классической трехдверной Lada Niva Legend. Об этом через свою страницу в Instagram сообщил глава Sumotori Виталий Веркеенко.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Он уточнил, что машине присвоят собственное имя Vlada 4x4, это произвольное сокращение от "Lada, модифицированная во Владивостоке". Комплект глубокого тюнинга внедорожника будет сертифицирован по правилам Страны восходящего солнца.

"В Японии много ценителей русской культуры и автомобильной классики. 2021 год стал уже успешным в продвижении и продажах легендарной модели российского автомобиля. В 2022 году мы познакомим наших японских дилеров и клиентов с новыми моделями и модификациями российской классики!", - написал Веркеенко.

Tokyo Auto Salon 2022 пройдет 14-16 января 2022 года, эта выставка носит международный статус и является важной для авторынка Японии.

#Lada