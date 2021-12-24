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24.12.2021 00:30
Рубрика: Экономика

Названа стоимость подготовки руководителей цифровой трансформации

Текст: Алексей Дуэль
Подготовка чиновников высшего уровня министерств и ведомств для создания и использования цифровых технологий в своей работе обходится бюджету в среднем в 51,5 тыс. рублей на человека. Об этом "РГ" сообщила директор центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации Высшей школы госуправления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ксения Ткачева.

"Субсидию выделяют на обучение 9,5 тыс. госслужащих в год, - сказала она. - Стоимость обучения одного человека зависит от сложности и продолжительности, а также формата конкретной программы". Кроме того, на основании образовательных программ в центре подготовки разрабатывают бесплатные онлайн-курсы, доступные все желающим. На два первых открытых курса уже записались больше 270 тыс. человек.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Выпускники программы подготовки руководителей цифровой трансформации переводят госуслуги своего ведомства в режим онлайн, внедряют новые сервисы виртуального государства. Только за 2021 год созданы более сотни таких проектов. Их внедрение создаст рабочие места для тысяч специалистов, считают в РАНХиГС. Только в федеральных органах власти в командах цифровых трансформаций уже были закрыты 146 вакансий, добавила Ткачева.

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