Члены банды грабителей сотовых салонов получили до 14 лет колонии

Московский областной суд в пятницу вынес приговор по громкому делу банды грабителей, орудовавших на протяжении года в трех регионах России. Одним из членов банды оказалась женщина.

Дело слушалось с участием присяжных заседателей, которые признали виновными в инкриминируемых преступлениях и не заслуживающих снисхождения Дмитрия Томарева, Константина Овсейцева и Анастасию Папакой.

Суд приговорил Томарева к 14 годам лишения свободы, Овсейцева - к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Папакой осуждена к 12 годам колонии общего режима, ей также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.

Как сообщила "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, в зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они осуждены по ч. 2 ст. 209 УК РФ - бандитизм, п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ разбой, ч. 3 ст. 222 УК РФ - незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

По ее словам, в суде установлено, что Томарев, Освейцев и Папакой, являясь участниками вооруженной банды, с марта 2014 года по август 2015 года совершили ряд налетов на салоны сотовой связи на территории Московской, Калужской и Ульяновской областей. Общий ущерб от грабежей превысил 4,2 млн рублей.