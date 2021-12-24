Наталья Сергунина: Свыше 8,5 тысячи москвичей стали участниками акции "День без турникетов. Дети"

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, школьники посещали бесплатные познавательные экскурсии и мастер-классы. "Благодаря этой познавательной программе ребята смогли узнать о востребованных профессиях. У них была возможность попробовать себя в разных областях, например в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании, робототехнике. Участниками первого этапа проекта стали более 8,5 тысячи юных москвичей. В феврале следующего года стартует второй этап. Он продлится до 29 апреля".

Регистрация на новый сезон откроется на сайте. На одном занятии могут присутствовать не более 25 детей в сопровождении учителей или родителей. Мероприятия разделены на восемь тематических треков: "Креативные индустрии" (мода, дизайн, архитектура), "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство" (журналистика, кино, мультипликация и другое), "Робототехника", "Наука", "Путешествия и безопасность", "Спорт", "Предпринимательство".

Самыми востребованными у школьников вторых - четвертых классов стали программы "Креатив без границ" (в рамках трека "Креативные индустрии"), "Спасатель" (в треке "Путешествия и безопасность") и "Разнообразная наука" (трек "Наука").

Среди школьников пятых - шестых классов наибольшей популярностью пользовались программы "Безопасный город" (трек "Путешествия и безопасность"), "Мультимедийное погружение" (трек "Мультимедийное погружение и актерское мастерство"), а также программа "Креативная индустрия" одноименного трека.

Помимо 12 детских технопарков, к проекту присоединились семь площадок ранней профнавигации и 32 индустриальных партнера. Школьники посетили парк профессий "Кидзания", музей занимательных наук "Экспериментаниум", музей киностудии "Союзмультфильм", технопарк "Сколково", аэропорт Домодедово и другие объекты.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал о семейных мастер-классах в детских технопарках : "Они проходят поэтапно - в этом году состоялись две акции, в следующем году мы также планируем продолжать эту практику. Популярность данных мероприятий объясняется многими причинами - это приобщение к новым знаниям, знакомство с миром высоких технологий, комфортный формат семейного досуга, а также возможность бесплатного участия. На втором этапе проекта 10 детских технопарков провели 790 семейных мастер-классов. Их посетили 5700 ребят вместе с родителями".