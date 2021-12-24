Сергей Собянин осмотрел ход строительства кластера научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"

Площадка, на которой строится инновационный центр МГУ, еще год назад была покрыта горами мусора. "Сегодня же кластер "Ломоносов" - первый объект будущего центра МГУ - построен уже на треть. Еще через год мы планируем завершить строительные работы, чтобы в 2023 году инновационные компании могли начать обживать это здание", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что научно-технологическая долина МГУ строится по поручению президента Владимира Путина. Ее мощность - около 450 тысяч квадратных метров и первоклассных лабораторий, производственных помещений. Корпус "Ломоносов" должен быть введен в 2023 году, но уже сегодня подано, по словам Собянина, 160 заявок от стартапов до ведущих IT-компаний, в том числе и выпускников МГУ, студентов, аспирантов. Глава города выразил уверенность, что "Воробьевы горы" станет ведущим кластером в мире, и в нем будут создаваться новейшие технологические продукты в стране.

В свою очередь Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий отметил, что примеру МГУ следуют многие университеты и города. "Они тоже делают похожие долины. Но мы, конечно, первые", - сказал он.

Под создание центра МГУ отведены 17,5 га. На этой территории планируется разместить девять кластеров. Флагманский кластер "Ломоносов" станет стартовой площадкой для первых резидентов. Его строительная готовность объекта составляет 32%. Завершить работы планируется до конца 2022 года. Это будет 10-этажное здание с подземным этажом площадью 65 тыс. кв. м, где разместятся офисы высокотехнологичных компаний, конференц-залы и выставочные пространства, сервисные компании, в том числе по промышленному и 3D-дизайну, инжинирингу, центры сертификации и интеллектуальной собственности.

Остальные кластеры будут предназначены для разных видов научной и технической деятельности: "Нанотех", "Инжиниринг", "Биомед", "Космос", "Инфотех", "Геотех".

"Междисциплинарный" кластер будет посвящен междисциплинарным гуманитарным исследования и когнитивным наукам, спорту, инновационным спортивным технологиям, технологии искусственного интеллекта. "Образовательный" кластер будет отдан под размещение управляющей компании, офисов, образовательного блока, научно-технологических стартапов, проведения мероприятий.