Госавтоинспекция Москвы назвала районы с наибольшим количеством пьяных ДТП

Столичная Госавтоинспекция назвала районы Москвы, в которых с начала года зафиксировано наибольшее количество нетрезвых аварий.

Согласно данным московского ГИБДД, которыми ведомство поделилось в своем телеграмм-канале, лидером по пьяным ДТП стал Юго-Западный административный округ. В нем зафиксировано 61 происшествие, на втором месте - Южный округ с 52 ДТП. Третье место занял ТиНАО - 50.

При этом наибольшее количество погибших в таких авариях зафиксировано именно в ТиНАО. В нем погибло в нетрезвых ДТП 14 человек. На втором месте ЮАО, в котором погибло девять человек. На третьем месте оказался Западный округ с восемью погибшими.

По количеству пострадавших в таких ДТП лидирует ЮЗАО. Там зафиксировано 78 раненых. На втором месте - ТиНАО - 76 человек. На третьем - ЮАО с 65 ранеными.

Меньше всего нетрезвых аварий зарегистрировано на территории Зеленоградского административного округа Москвы - шесть ДТП, один погибший, семь пострадавших.

Основная доля таких происшествий приходится на ночь и раннее утро - в период времени с 00:00 до 07:00, чуть меньше - с 17:00 до 00:00.

Всего за 11 месяцев зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 53 и пострадали 525 человек.