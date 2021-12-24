Госавтоинспекция Москвы назвала районы с наибольшим количеством пьяных ДТП

Новости

Китайские СМИ оценили пресс-конференцию Владимира Путина 11:26
Россиян предупредили о "новогодней" схеме телефонного мошенничества 11:23
Комплексы ПВО "Гибка-С" поступят в войска в 2022 году 11:15
Вице-спикер СФ: Заявки на бюджетные кредиты подали только 56 регионов 11:09
В Геленджике завершено строительство нового терминала аэропорта 11:06
Суд оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков на матче против "Зенита" 11:04
Серьезно обгоревшую при пожаре певицу Хлебникову прооперировали 10:58
Остановлено движение на Сокольнической линии метро в Москве 10:53
В Минздраве прокомментировали пожар в астраханской больнице 10:46
"Деривация-ПВО" получит снаряды для борьбы с мини-дронами 10:45
Защита обжаловала арест топ-менеджеров "СДС-Угля" по делу "Листвяжной" 10:41
Горбачев: Западу ударило в голову высокомерие после распада СССР 10:35
В Астрахани из-за пожара в реанимации больницы эвакуировали 46 человек 10:30
В Подмосковье изъяли более 47 килограммов наркотиков 10:26
Циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу" 10:16
В Московский зоопарк будут бесплатно пускать за подарки зверям 10:15
Со склада в Домодедово похитили бытовую технику на 400 тысяч рублей 10:12
Зенитной системе "Панцирь" увеличили зону поражения 10:12
В Москве украли кольцо за два миллиона рублей 10:07
МИД РФ: В ЕС должны понимать последствия "удушения" Беларуси санкциями 09:55
Лавров заявил о риске масштабного конфликта из-за втягивания Киева в НАТО 09:51
В Астрахани при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека 09:50
В Москве автобус с 15 пассажирами врезался в столб 09:48
Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал причины поражения от канадцев 09:42
В Крыму истребители отработали перебазирование на оперативные аэродромы 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
24.12.2021 10:53
Рубрика: Происшествия

Госавтоинспекция Москвы назвала районы с наибольшим количеством пьяных ДТП

Текст: Владимир Баршев
Столичная Госавтоинспекция назвала районы Москвы, в которых с начала года зафиксировано наибольшее количество нетрезвых аварий.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Согласно данным московского ГИБДД, которыми ведомство поделилось в своем телеграмм-канале, лидером по пьяным ДТП стал Юго-Западный административный округ. В нем зафиксировано 61 происшествие, на втором месте - Южный округ с 52 ДТП. Третье место занял ТиНАО - 50.

В Москве после крупного ДТП с автобусом в больницу попали шесть человек

При этом наибольшее количество погибших в таких авариях зафиксировано именно в ТиНАО. В нем погибло в нетрезвых ДТП 14 человек. На втором месте ЮАО, в котором погибло девять человек. На третьем месте оказался Западный округ с восемью погибшими.

По количеству пострадавших в таких ДТП лидирует ЮЗАО. Там зафиксировано 78 раненых. На втором месте - ТиНАО - 76 человек. На третьем - ЮАО с 65 ранеными.

Меньше всего нетрезвых аварий зарегистрировано на территории Зеленоградского административного округа Москвы - шесть ДТП, один погибший, семь пострадавших.

Основная доля таких происшествий приходится на ночь и раннее утро - в период времени с 00:00 до 07:00, чуть меньше - с 17:00 до 00:00.

Всего за 11 месяцев зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 53 и пострадали 525 человек.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пресс-конференция Путина. Главное
МИД РФ: В ЕС должны понимать последствия "удушения" Беларуси санкциями
В Минсельхозе допустили коррекцию стоимости муки и подсолнечного масла
Горбачев: Западу ударило в голову высокомерие после распада СССР
Кравцов: Предпосылок для введения дистанта в школах после Нового года нет
Почему суды стали чаще принудительно отправлять в психиатрические клиники
Что надо знать о мошенниках: топ-5 новых схем финансовых аферистов