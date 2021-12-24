В брянской школе отравились 30 детей

Брянские следователи возбудили уголовное дело об отравлении 30 учеников Гордеевской средней школы.

Дети почувствовали недомогание в четверг после уроков. Отравившихся немедленно отвезли в больницу на обследование, а в школу приехали санитарные врачи и сотрудники СКР.

- С детьми все нормально. Все дома, госпитализировать никого не стали, - рассказал "РГ" представитель управления СК по региону Александр Афонин.

Говорить о причине отравления пока рано. Представители ведомства и Роспотребнадзора взяли образцы для исследований и экспертиз, проверяются медицинские документы, сообщили в СКР. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).