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24.12.2021 16:07
Рубрика: Происшествия

В брянской школе отравились 30 детей

Текст: Антон Валагин

Брянские следователи возбудили уголовное дело об отравлении 30 учеников Гордеевской средней школы.

В Ивановской области три человека насмерть отравились угарным газом

Дети почувствовали недомогание в четверг после уроков. Отравившихся немедленно отвезли в больницу на обследование, а в школу приехали санитарные врачи и сотрудники СКР.

- С детьми все нормально. Все дома, госпитализировать никого не стали, - рассказал "РГ" представитель управления СК по региону Александр Афонин.

Говорить о причине отравления пока рано. Представители ведомства и Роспотребнадзора взяли образцы для исследований и экспертиз, проверяются медицинские документы, сообщили в СКР. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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