В Липецке завели дело на семью "черных банкиров"

Липецкая полиция возбудила уголовное дело против жителя областного центра, его жены и ее сестры. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.

- Установлено, что с марта 2019 по май 2021 года подозреваемые проводили нелегальные финансовые операции с использованием 14 фиктивных организаций. Клиенты перечисляли на их счета суммы под предлогом под предлогом оплаты услуг. Фактически деньги обналичивали под определенный процент, - рассказали в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

По версии правоохранителей, доход "черных банкиров" превысил 19 миллионов рублей. В ходе обысков дома и в офисах семьи изъято 37 печатей, более 950 банковских карт, оформленных на разных лиц, 32 телефона, оргтехника, иные доказательства незаконной деятельности.

Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.