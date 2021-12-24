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24.12.2021 07:49
Рубрика: Экономика

В Москве расширены районы действия сервиса "По пути"

Текст: Ирина Огилько

В пятницу расширили зону обслуживания сервиса "По пути". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В Москве появилась подписка на автобусы и такси

Теперь жители поселения Рязановского могут заказывать фирменные желтые автобусы до станции МЦД-2 Щербинка и обратно.

Также сервис станет доступен для поселения Филимонковского и южной части поселения Десеновского. Оттуда можно комфортно добраться до станции метро "Прокшино" и обратно.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить приложение "Московский транспорт". Открыть вкладку "Сервис "По пути" в ТиНАО". Выбрать начальную и конечную точки маршрута, указать количество пассажиров.

Оплатить проезд и дождаться автобуса в указанной точке.

Напомним, что стоимость одной поездки - 46 рублей, оплатить ее можно банковской картой в приложении. Автобусы ходят с 05:30 до 23:00.

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