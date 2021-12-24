Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения в городе

В столице не планируется вводить какие-либо новые ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом, а в нерабочих днях перед новогодними праздниками нет необходимости. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, уже есть примерное понимание того, что штамм "дельта" не может снова поднять заболеваемость до тех пиковых значений, что фиксировались летом или осенью.

"Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город, в принципе, живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", - заявила Ракова РИА Новости.

В связи с этим необходимости в новых ограничениях сейчас нет, считает она.