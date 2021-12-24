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24.12.2021 08:58
Рубрика: Происшествия

В Биробиджане рабочий заплатит 100 тысяч рублей за травму ребенка

Текст: Анна Бондаренко

В Биробиджане состоялся суд по делу рабочего, из-за которого получил травму ребенок.

В Ярославле женщина отсудила полмиллиона за полученную в ДТП травму

Как сообщает прокуратура Еврейской автономной области, 7 июля в Биробиджане шел ремонт в одном из помещений общежития по улице Пионерской. Рабочий выбросил из окна пятого этажа строительный мусор. Кусок бетона упал на руку находившейся внизу девочке. По счастливой случайности она не получила тяжелых травм, повредив только палец.

В полиции мужчина сознался в содеянном, пояснив, что не хотел никому навредить. После доследственной проверки следователи отказали в возбуждении уголовного дела, не увидев в действиях мужчины злого умысла.

Прокурор города, защищая права несовершеннолетней, обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования в полном объеме и обязал взыскать с мужчины 100 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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