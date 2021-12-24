В якутском поселке три человека погибли в пожаре в пятиэтажке

В ночь на пятницу в поселке Светлый Мирнинского района Якутии произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Гидростроителей. Погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, огнеборцы прибыли на место через две минуты после поступления сообщения о возгорании в пожарно-спасательную службу. Горела комната в одной из квартир.

Из дома эвакуировали 26 человек, в том числе четырех детей. Трех человек спасти не удалось. Это 49-летняя женщина и 55-летний мужчина, личность третьего погибшего пока неизвестна.

К моменту ликвидации пожара огонь успел распространиться на площадь в 30 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек и пять единиц техники. Причину возгорания и причиненный ущерб предстоит установить.