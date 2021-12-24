"Газпром трансгаз Нижний Новгород" подвел итоги благотворительной работы в 2021 году

На стадионе "Нижний Новгород" прошел деловой завтрак партнеров ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Участники обсудили благотворительные проекты, реализация которых стала возможна в тесном сотрудничестве благотворительных фондов, представителей ведущих СМИ региона и руководителей образовательных учреждений областного центра.

Елена Никишова, руководитель службы по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" рассказала, что в уходящем году предприятие участвовало сразу в нескольких благотворительных проектах.

Одним из самых значимых проектов ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в сфере благотворительности на протяжении ряда лет является сотрудничество с фондом "Нижегородский онкологический научный центр" (НОНЦ). Ежегодно на базе детской оздоровительной базы отдыха "Ласточка" совместно с Фондом проводятся "Игры победителей". В 2021 году это мероприятие состоялось в Нижегородской области уже в пятый раз. 120 детей, одержавших главную в своей жизни победу - над онкологическими заболеваниями - соревновались в пяти дисциплинах: плавании, футболе, легкой атлетике, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки. В перерывах между состязаниями ребята с удовольствием занимались рисованием, лепкой, пением, мастерили своими руками подарки друзьям. По словам заместителя исполнительного директора благотворительного фонда "НОНЦ" Ирины Жирновой, ребятам и их родителям очень нравится в "Ласточке". Там отличная обстановка для занятий спортом и творчеством, поэтому на следующий год все они надеются на новую встречу.

В рамках взаимодействия ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с Нижегородским областным отделением Российского детского фонда реализован благотворительный проект "По стежкам к успеху". Цель проекта - обучение одаренных детей-сирот востребованной на рынке труда профессии портного-дизайнера, развитие их творческого потенциала. Реализация данного проекта позволила воспитанникам школ-интернатов стать конкурентоспособными участниками рынка труда, претендовать на перспективные вакансии и успешное трудоустройство. Благодаря участию в проекте 30 воспитанников школ-интернатов в течение полутора лет в рамках дополнительного профессионального образования получили востребованную, перспективную профессию дизайнера одежды, а также швейные машины в подарок.

По словам председателя регионального отделения "Российского детского фонда" Нины Дерновой, сотрудничество с ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" продолжается уже 34 года, за это время несколько сотен детей получили навыки профессии портного-дизайнера, трудоустроились, некоторые открыли свое дело.

Нина Дернова: "Картины, написанные ребятами, украсят стены в детских лечебных учреждениях Нижегородской области". Фото: Пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Еще один совместный проект "Рисуй, и тебя услышат" стартовал два месяца назад. Он направлен на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала детей-инвалидов и ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

В проекте участвуют 50 ребят из школы-интерната для глухих и слабослышащих детей, школы-интерната №1 и дети-инвалиды, занимающиеся в школе-студии "Изограф". Опытные педагоги - нижегородские художники проведут для них 10 мастер-классов. А чтобы материал легче усваивался и у всех была возможность лично пообщаться с мастерами красок и холста, детей разделят на небольшие группы по 10 человек в каждой.

- Рисование позволит детям заявить о себе, показать свои возможности и трансформировать негативный опыт в созидательную творческую энергию. Этот уникальный проект сочетает в себе как социальную адаптацию детей, их обучение, так и элементы арт-терапии. После окончания проекта его участники обретут большую уверенность в своих силах и возможностях. Это поможет их интеграции в социум,- уверена директор школы искусств "Изограф" Галина Савкина.

А Нина Дернова добавила: "Участники проекта получат творческую, методическую и материальную помощь для создания произведений изобразительного искусства. В процессе занятий каждый ребенок создаст по четыре работы, из которых будет сформирован банк-галерея художественных произведений. Затем картины, написанные ребятами, украсят стены в детских лечебных учреждениях Нижегородской области".

Но в качестве партнеров выступают не только благотворительные фонды. Созданием тропы здоровья на территории областной больницы им. Н.А. Семашко занялся нижегородский филиал "Российской газеты". ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с готовностью откликнулось на просьбу помочь в оборудовании освещения 400-метровой замкнутой благоустроенной дорожки для пациентов лечебного учреждения и всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни.

Директор нижегородского филиала ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Александр Сысоев поблагодарил руководство ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" за помощь, подчеркнув, что предложит к реализации и другие интересные проекты.

Значимость таких мероприятий отметила уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области Маргарита Ушакова. Она подчеркнула, что самое главное в благотворительной деятельности - это системный подход и развитие проектов в течение многих лет:

- Благотворительную деятельность, направленную на профориентацию детей, их поддержку и помощь их семьям, как в случае с проведением "Игр победителей", невозможно переоценить. Это, безусловно, очень важно. Отрадно, что "Газпром трансгаз Нижний Новгород" реализует такие проекты.

Помощь нуждающимся на предприятии оказывается и за счет личных средств сотрудников: шестой год в администрации и филиалах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" проходит благотворительная акция "Елка желаний", целью которой является исполнение новогодних желаний детей с ограниченными возможностями (нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, неврологическими заболеваниями) и социально-незащищенных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году подарки уедут в социально - реабилитационный центр "Вера".

В ходе делового завтрака участники обсудили и новые идеи по формату реализации благотворительных проектов. Заместитель директора Нижегородского областного информационного центра Роман Фильцов рассказал о том, в каких проектах участвует центр и предложил рассмотреть варианты взаимодействия. Есть уверенность в том, что и в будущем году ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" реализует немало значимых благотворительных проектов, как зарекомендовавших себя, так и новых.

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