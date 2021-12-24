Оренбуржец устроил взрыв в доме бывшей супруги

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва, который устроил в доме своей бывшей супруги житель города Кувандыка. Ранения получили 64-летняя мать женщины и 13-летний ребенок.

Как сообщили в СК по региону, в пятницу утром 49-летний мужчина проник в частный дом и напал на бывшую жену, ее мать и ребенка. Злоумышленник использовал взрывные устройства (по предварительной версии, самодельные) и огнестрельное оружие.

В результате ранение и осколочные повреждения получила бывшая теща нападавшего. А ребенок, помимо ранений, получил перелом руки. Прибывшие на вызов полицейские оказали им первую помощь, а затем передали бригаде "скорой". В областном УМВД уточнили, что злоумышленник является отцом пострадавшего школьника.

Мужчина скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан: оперативники увидели на улице 8 Марта прохожего с карабином и доставили его в отделение.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам "а, в, е" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом". Следователи, криминалисты и специалисты-взрывотехники провели осмотр места происшествия. Ведутся экспертизы, допрашиваются свидетели.