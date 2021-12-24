В Кировской области асфальт уложили прямо на снег

Прокуратура Кировской области проверила информацию СМИ об укладке рабочими асфальта на снег. Факты нарушения правил благоустройства подтвердились, заявили в пресс-службе ведомства.

Кадры, на которых рабочие ремонтируют улицу Мира в городе Кирово-Чепецке, появились в ноябре этого года. На снимки попал процесс нанесения асфальтобетонной смеси прямо на слой снега. В прокуратуре выяснили, что указанные работы проводил индивидуальный предприниматель по договору с ООО, которое выполняло заказ теплоснабжающей компании по реконструкции тепловых сетей.

По факту нарушений закона Кирово-Чепецкий городской прокурор внес руководителю ООО представление. Кроме того, информация направлена во вторую фирму - там теперь должны учесть эти сведения при приемке выполненных работ и определении гарантийных обязательств.

Результаты рассмотрения представления и устранение нарушений закона находятся на контроле органов прокуратуры, отмечается в сообщении.