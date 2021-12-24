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24.12.2021 06:24
Рубрика: Общество

В отделении ПФР рассказали о мошеннической схеме по "перерасчету пенсий"

Текст: Валентина Зотикова

В Мордовии участились случаи обмана пенсионеров под видом оказания юридической помощи: недобросовестные юристы заключают с гражданами договоры на платные услуги, обещая добиться перерасчета пенсий.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Как пояснили в отделении ПФР по РМ, мошенники берут заведомо проигрышные дела, составляют заявления и направляют их на рассмотрение в органы Пенсионного фонда. Эти "обращения" на нескольких страницах выглядят внушительно, но совершенно бессмысленны. Разумеется, добиться перерасчета таким образом нельзя. Главная цель нечистых на руку юридических фирм в данном случае - получить с заказчика комиссионные, которые составляют не одну тысячу рублей.

Кстати, привлечь к ответственности злоумышленников очень сложно. В их договорах предусмотрительно прописано, что они берут на себя лишь "оказание юридических услуг".

В ПФР по РМ призвали не попадаться на уловки мошенников и напомнили, что сотрудники фонда не звонят гражданам для приглашения на прием к юристам и перерасчет пенсии.

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Более того, перерасчет пенсии - это бесплатная услуга, которую оказывают в отделении фонда. Платить за это деньги юристам нет никакой необходимости.

- В клиентской службе ПФР абсолютно бесплатно можно получить подробную консультацию квалифицированного специалиста по материалам пенсионного дела, - уточнили в ведомстве. - Если пенсионером будут предоставлены основания для перерасчета пенсии, ее размер обязательно будет скорректирован.

Кстати

Информацию по всем вопросам установления, исчисления и размера пенсии можно получить напрямую в Пенсионном фонде. Телефон горячей линии отделения ПФР по Республике Мордовия - 8 800 600 03 28.

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