В Саратовской области арестовали мать найденных в овраге детей

Саратовский суд взял под стражу 43-летнюю мать детей, которых в среду местные жители обнаружили в овраге раздетыми и без сознания. Женщина обвиняется в убийстве маленького сына и покушении на убийство дочери.

Трагедия произошла рядом с селом Прокудино Саратовской области. Как уже сообщала "РГ", правоохранители считают, что жительница села задушила шарфом восьмилетнего сына и пятилетнюю дочь, затем вынесла их в соседний овраг. В результате мальчик скончался, а за жизнь девочки, которая пережила клиническую смерть, продолжают бороться врачи.

Сама женщина уехала из села, однако ее в тот же день задержали в городе Энгельсе.

Как информирует пресс-служба областного управления СК, по ходатайству следователя суд заключил под стражу обвиняемую на два месяца, до 21 февраля будущего года.