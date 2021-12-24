За более чем полвека компания повидала многое - она меняла подчинение и название, была известна на весь Советский Союз и едва не канула в Лету с распадом СССР, но выстояла, расцвела и вернула славу сибирской школы резьбы по камню в стране и за ее пределами. Стала не просто хорошим, а одним из лучших ювелирных предприятий России. И единственным сохранившимся из некогда огромного треста "Союзкварцсамоцветы". Сегодня от Урала до Дальнего Востока нет другого производства полного цикла, которое само разведывает, добывает и обрабатывает природные поделочные камни.

- Не каждое предприятие, созданное в советское время, пережило 1990-е годы и стало успешным в новых экономических условиях. Мы это сделали и можем этим гордиться. Но эта победа зависит не от одного человека, а от всех нас, всех, кто был с нами все эти годы, - открыл празднование советник генерального директора ОАО "Байкалкварцсамоцветы" Сергей Костюков.

Фото: ОАО "Байкалкварцсамоцветы"

На юбилей предприятие собрало всех, кто в разные годы работал в цехах и на месторождениях, хранил репутацию и в среде геологов, и в ювелирном мире. И старейших работников, и ветеранов труда, и молодых специалистов, партнеров и смежников компании.

- Спасибо нашим ветеранам - за то, что создали предприятие, за то, что удержали его в непростые годы, что обучаете молодую смену. Спасибо нашей молодежи - сегодня она составляет 65 процентов коллектива. У вас горят глаза, вы готовы, хотите работать, с вами мы пойдем к новым вершинам, - обратился генеральный директор ОАО "Байкалкварцсамоцветы" Александр Камошин.

Звучали поздравления. Лучшим работникам вручали грамоты - от Роснедр, от губернатора Иркутской области. Почетной грамотой президента России за заслуги перед отраслью был награжден Сергей Костюков - когда-то он пришел на предприятие-банкрот антикризисным управляющим, а стал не просто его спасителем, но основателем обновленной, мощной компании.

Юбиляр дарит подарки

Но главный праздник все-таки был не в парадном зале. В свой юбилей "Байкалкварцсамоцветы" решили не получать, а дарить подарки, и запустили два благотворительных проекта: "55 добрых дел" и "Юбиляр - юбиляру" - дар Иркутску, которому в этом году исполнилось 360 лет.

"55 добрых дел" - это помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается: сельским больницам, детским домам и школам, малоимущим и многодетным семьям, ветеранам. Добрые дела вершатся и в Иркутской области, и в Бурятии. В их числе - ремонт в школе поселка Центральный Хазан, оснащение Центральнохазанской участковой больницы необходимой мебелью и оборудованием, реконструкция памятника защитникам Родины, погибшим в Великую Отечественную войну, в селе Бирюлька, капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса села Смоленщина, поддержка школы-интерната города Зимы. И много-много других - таких нужных и желанных подарков, знаков внимания и жестов помощи.

Особым даром стал резной иконостас из офиокальцита и нефрита для храма Преображения Господня в Иркутске. Автором проекта выступил иконописец Михаил Латуенко. Чудесное произведение сибирских камнерезов, без сомнения, стало новой достопримечательностью города. Этот дар высоко оценили не только представители духовенства, но и эксперты ювелирного дела.

- Иконостас меня поразил. Видно, что мастера, изготовившие его, были проникнуты духом созидания, - настолько мощное эстетическое и религиозное воздействие он производит. Я много путешествую, всюду хожу в храмы, но такой иконостас вижу впервые - вам есть чем гордиться. Я считаю, это визитная карточка Иркутска, - не скрывает восхищения консультант по изделиям Фаберже департамента русского искусства аукциона Sotheby's Валентин Скурлов.

Дорога в будущее

Сегодня коллектив с оптимизмом смотрит в будущее. Год от года предприятие становится все устойчивее, современнее - активно модернизирует производственное и исследовательское оборудование.

Фото: ОАО "Байкалкварцсамоцветы"

В последние годы в связи с увеличением спроса на изделия из цветных камней "Байкалкварцсамоцветы" приобрели много нового оборудования, автоматизировали существующие линии и даже сами создали несколько станков. В прошлом году внедрили GPS-оборудование на своих месторождениях, что позволяет с высокой точностью вести геологическую съемку на карьерах для подсчета объема горных работ. Провели доразведку на Окинском месторождении нефрита в Бурятии - результаты показали, что добыча на нем весьма перспективна.

И, конечно, предметом особой заботы остаются люди компании - "семья", как они называют друг друга.

Последние два года были очень непростыми для всех из-за пандемии и ее ограничений. В 2020-м предприятие закрывалось сначала на три недели, потом на месяц. Но руководители понимали, что самое главное - сохранить специалистов. Камнерезов, горняков, геологов не возьмешь с улицы - их нужно воспитать. Чтобы поддержать коллектив, еще в начале прошлого года повысили зарплату. А потом выплачивали ее в полном объеме, несмотря на простои.

- Сегодня у нас есть три месторождения, но мы уже подошли к тому, что этого мало. Мы готовы перерабатывать больше - для этого есть все: территория, оборудование, технологии. А главное, есть люди, мастера, которые понимают, куда мы идем, и готовы пройти этот путь с предприятием, - резюмировал на торжественном вечере Александр Камошин. - К 60-летию предприятия нам хотелось бы подойти с прорывными технологиями, автоматизацией, с новыми цехами, новыми месторождениями и новыми покоренными вершинами камнерезного искусства. Чтобы коллектив рос, развивался и верил в будущее. Потому что вместе мы можем все!

Фото: ОАО "Байкалкварцсамоцветы"

Прямая речь

Раиса Лобацкая, доктор геолого-минералогических наук, заслуженный профессор ИРНИТУ, заведующая кафедрой ювелирного дизайна и технологии:

- Без "Байкалкварцсамоцветов" наша кафедра вряд ли бы состоялась. И не стала бы одной из лучших в стране кафедр по подготовке ювелирных дизайнеров. Мы с этим предприятием уже 25 лет. И оно оказывает нам не только финансовую поддержку, но и огромную моральную. Сергей Петрович Костюков - руководитель, сделавший БКС не просто хорошим предприятием, а уникальным, - много лет возглавляет Государственную экзаменационную комиссию. И всегда очень заинтересован в подготовке студентов. Он понимает: эти молодые люди придут потом к нему на предприятие, в другие компании - и важно, чтобы они могли принять и сохранить сибирскую школу резьбы по камню, чтобы за них не было стыдно.

На правах рекламы