Видео: В Норильске штормовой ветер повалил новогоднюю ель

Накануне вечером в микрорайоне Оганер города Норильска на севере Красноярского края из-за порывов сильного ветра упала искусственная новогодняя елка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию.

22 декабря в Норильске объявили штормовое предупреждение. Школьникам второй смены разрешили не посещать занятия.

Порывы ветра в северном городе достигали скорости 33 метров в секунду. Ураган переломил пополам новогоднюю ель и сорвал кровли с нескольких домов, пишет Telegram-канал издания RT на русском.

23 декабря в связи с метеорологическими условиями (из-за метели ухудшилась видимость) временно была закрыта для транспорта автомобильная дорога Норильск - Кайеркан - аэропорт Алыкель. Сейчас движение по трассе восстановлено, уточнили в региональном главке МЧС.