Почти 13 тысяч раз обратились жители Грозного в ЦОП "Россети Северный Кавказ"

Специалисты Центра обслуживания потребителей города Грозного, управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго", в январе - ноябре текущего года приняли и обработали 12,8 тысячи заявок по вопросам электроснабжения жителей столицы Чеченской Республики.

Технологическое присоединение, переоформление или заключение договоров на энергоснабжение, открытие лицевых счетов, опломбировка приборов учета ресурса, перенос опор воздушных линий электропередачи - эти и другие вопросы смогли решить грозненские потребители в "режиме одного окна".

"В течение дня мы обслуживаем до ста человек. Учитывая сохраняющуюся непростую эпидемиологическую ситуацию, мы просим клиентов придерживаться необходимых санитарных норм. Обязательные атрибуты - маска, наличие QR-кода или справки, - говорит начальник Центра обслуживания потребителей г. Грозного Саид-Хусейн Ахматханов. - Наши специалисты не допускают ситуаций, когда потребители приходят к нам с проблемными вопросами и уходят ни с чем - мы делаем все возможное, чтобы помочь людям".

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"