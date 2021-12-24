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24.12.2021 11:24

Почти 13 тысяч раз обратились жители Грозного в ЦОП "Россети Северный Кавказ"

Специалисты Центра обслуживания потребителей города Грозного, управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго", в январе - ноябре текущего года приняли и обработали 12,8 тысячи заявок по вопросам электроснабжения жителей столицы Чеченской Республики.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Технологическое присоединение, переоформление или заключение договоров на энергоснабжение, открытие лицевых счетов, опломбировка приборов учета ресурса, перенос опор воздушных линий электропередачи - эти и другие вопросы смогли решить грозненские потребители в "режиме одного окна".

"В течение дня мы обслуживаем до ста человек. Учитывая сохраняющуюся непростую эпидемиологическую ситуацию, мы просим клиентов придерживаться необходимых санитарных норм. Обязательные атрибуты - маска, наличие QR-кода или справки, - говорит начальник Центра обслуживания потребителей г. Грозного Саид-Хусейн Ахматханов. - Наши специалисты не допускают ситуаций, когда потребители приходят к нам с проблемными вопросами и уходят ни с чем - мы делаем все возможное, чтобы помочь людям".

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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