Почти 13 тысяч раз обратились жители Грозного в ЦОП "Россети Северный Кавказ"

Технологическое присоединение, переоформление или заключение договоров на энергоснабжение, открытие лицевых счетов, опломбировка приборов учета ресурса, перенос опор воздушных линий электропередачи - эти и другие вопросы смогли решить грозненские потребители в "режиме одного окна".
"В течение дня мы обслуживаем до ста человек. Учитывая сохраняющуюся непростую эпидемиологическую ситуацию, мы просим клиентов придерживаться необходимых санитарных норм. Обязательные атрибуты - маска, наличие QR-кода или справки, - говорит начальник Центра обслуживания потребителей г. Грозного Саид-Хусейн Ахматханов. - Наши специалисты не допускают ситуаций, когда потребители приходят к нам с проблемными вопросами и уходят ни с чем - мы делаем все возможное, чтобы помочь людям".
Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"